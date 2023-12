Die Galeristin Ria Stahlberger ist seit Ende der 1990er Jahre Mitglied in der Orchestergesellschaft Weil am Rhein und spielt im Orchester die zweite Geige. Probe ist immer montags in der Realschule Dreiländereck. Nach dem Jahreskonzert Mitte November haben die rund 30 Musiker nun auch die Noten für die Stücke, die am Neujahrsempfang im Januar 2024 gespielt werden sollen, von ihrem Dirigenten Frank Nilly erhalten.