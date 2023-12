Weiler Adventskalender: „Schöne Momente vermitteln“

Ganz beliebte Ziele sind da Gengenbach mit seiner historischen Altstadt und dem weltgrößten Adventskalenderhaus – mit seinen 24 künstlerisch gestalteten Fenstern am Rathaus –, oder Baden-Baden mit seinem außergewöhnlichen Weihnachtsmarkt. „Der Weihnachtsmarkt in Baden-Baden ist wirklich wunderschön und geht bis zum 6. Januar.“ Viele Reisen gehen auch ins Elsass und in die Schweiz zu den Weihnachtsmärkten, die fast immer an verschiedenen Plätzen in der Stadt zu einem Besuch einladen.

In den vergangenen Jahren ist der Weihnachtsmarkt mit dem aufwendig illuminierten Hüttendorf in der Ravennaschlucht im Hochschwarzwald immer beliebter geworden. Würzige Düfte, traditionelles Handwerk sowie Speisen und Getränke wirken wie eine Märchenlandschaft unterhalb des steinernen, vierzig Meter hohen Eisenbahn-Viadukts, das die Schlucht überquert – vor allem, wenn das Viadukt in die umliegende Schneelandschaft eingebettet ist und dann noch ein Zug über das Viadukt durch den farbigen Lichternebel fährt. „Ravenna lockt Scharen von Besuchern an. Schade nur, dass die wunderbare Stimmung wegen dem großen Andrang etwas leidet“, musste Vera Sievers schon selbst erleben. „Oft werden die Besucher nur durchgeschoben“, ergänzt sie.