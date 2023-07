Welmlingen Mit dem Bulldog um den Bodensee

Sein Reisebericht

Wir starteten mit dem „Deutz-Traktor“ und dem „Fendt-Wohnwagen“ am Montag, 3. Juli, um 9.30 Uhr auf dem Campingplatz Seeland in Sempach, was viele Campinggäste auf den Plan rief, die unsere Abfahrt mit dem ungewöhnlichen Gespann miterleben wollten. Neben der herkömmlichen Campingausrüstung mussten wir auch entsprechende Werkzeuge für den Traktor mitführen. Das Wichtigste war, genügend Motoröl für unseren Deutz dabei zu haben, der brauchte nämlich pro Tag etwa ein bis zwei Liter. Vor allem verbrannte er an Steigungen enorme Mengen davon.

Die Reise führte vorbei am Baldeggersee bis nach Künten in der Nähe des Rheins, etwa 20 Kilometer nördlich von Zürich. Hier verbrachten wir die erste Nacht auf einem Bauernhofcamping, bis der Deutz weiter zur nächsten Station in Kreuzlingen am Bodensee tuckerte.