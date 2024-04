Wiechs: Fitmachen für die „Giga-Byte Gesellschaft“

Auch für die über ein VDSL-Netz besser versorgten Ortsteile – die sogenannte „Grauen Flecken“ – wurden Fördermittel beantragt, die aber nicht bewilligt wurden. Dennoch will der Zweckverband den Ausbau starten. „Wir machen nicht gar nichts, bis es eine Förderung für alle gibt. Wir beginnen einfach mal in der Hoffnung, dass auch eine Förderzusage für den Rest kommt“, so Kempf.

Stadt müsste ausgleichen

Im schlimmsten Fall würde man voraussichtlich ab 2026 weiter arbeiten, auch ohne Förderung. Aber am Ende müsse man auf die Finanzen der Stadt Schopfheim schauen, die am Ende die Verluste ausgleichen muss.

Allerdings könne sich der einzelne Bürger positiv an den Maßnahmen beteiligen, indem er im Fördergebiet das Netz auch benutzt. Alles, was nun eingenommen wird, könne auch wieder zugunsten des weiteren Ausbaus reinvestiert werden. Kempf war zuversichtlich und sagte: „Wir hoffen, dass wir direkt nach den ersten Bauabschnitten nahtlos in Wiechs weiterbauen können“.