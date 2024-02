Wiechser Buurefasnacht: Vom Ober-Sportler zum Ober-Narren

Eine große Schar von Hemdglunkis traf sich beim Brunnen in der Ortsmitte, um Punkt 19.11 Uhr unter Begleitung des Musikvereins mit Dirigent Jörg Wendland an der Spitze loszumarschieren. Mit dem traditionellen Ohrwurm „Der weiße Schwan“ eröffnete der Musikverein die neue Wiechser Buurefasnachtskampagne – nun wusste jeder, was die Stunde geschlagen hat.