Wieden Bergbau wird erlebbar gemacht

Lob der Landrätin

Landrätin Marion Dammann sagte, die Entstehung des Informationszentrums symbolisiere die Innovationskraft im Verein. Der Verein setze die schwere körperliche Arbeit der Bergmänner in Wert um.

Das Projekt sei ein gelungenes Beispiel für ehrenamtliches Engagement zum Wohle der Gemeinschaft.

Bergbau für Ort prägend

Wiedens Bürgermeisterin Annette Franz blickte auf die Anfänge des Bergmannsvereins zurück: „Ich bin froh, dass am 1. März 1975 22 ehemalige Finstergrund-Bergleute in Utzenfeld die Idee hatten, diesen Verein zu gründen.“ Die Ausstellung biete spannende Informationen über den Bergbau, „der für unseren Ort prägend war.“ Nachdem Lothar Reinhard, stellvertretender Vorsitzender des Verbands der Bergmannsvereine und bergmännischen Musikvereine in Baden-Württemberg, ein Einfahrtsgebet gesprochen hatte, durchschnitten die Redner das Band zur Eröffnung.

Anschließend wurde die Eröffnung des Infozentrums von den zahlreichen Besuchern gefeiert, im Festzelt spielte passend dazu die Bergmannskapelle Wieden auf.