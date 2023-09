Wieden Gleich drei Kandidaten für Wieden

Überraschung bei der Bürgermeistermeisterwahl in Wieden: Annette Franz, amtierende Bürgermeisterin in Wieden, hat zum Wahltag am 8. Oktober zwei zugelassene Herausforderer: Michael Fischer, 47, Elektromeister aus Wieden, sowie Neubürger Gerd Günzel, 70, Rentner. Erst um 17.50 Uhr kurz vor der Sitzung des Wahlausschusses am Montag warf zudem der 85-jährige Klaus Wedig aus Wieden am Montag seinen Hut in den Ring und überrumpelte damit etwas den Vorsitzenden des Wahlausschusses und stellvertretenden Bürgermeister Thomas Walleser. Nach Rücksprache mit dem Amt in Schönau wurde diese Bewerbung am nächsten Morgen wegen fehlender Unterlagen allerdings zurückgewiesen. Laut Walleser fehlte eine eidesstattliche Versicherung bei Wedig ebenso wie zehn Unterstützungsunterschriften auf einem Formblatt. Auch die Wählbarkeitsbescheinigung lag laut Gemeinde nicht vor.