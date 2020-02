Wieden „Halbrunder Geburtstag“ wird gefeiert

Sowohl bei weltlichen als auch bei kirchlichen Anlässen können die Wiedener immer wieder auf ihren Chor zählen. Dazu gehört die musikalische Umrahmung der Barbarafeier ebenso wie Ständchen bei Jubiläen und festlichen Anlässen im Dorf.

Wahlen

Einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden in der Versammlung Vorsitzender Lukas Sprich sowie Kassierer Stefan Klingele.. Neu im Amt ist Aktivsprecher Martin Grether.

Ausblick

Langeweile dürfte bei den Sängern in diesem Jahr ebenfalls nicht herrschen. Denn zum 165-jährigen Bestehen des Männergesangvereins hat man einige zusätzliche Veranstaltungen ins Jahres- Programm aufgenommen, weshalb Chorleiter Norbert Asal an die Sänger appellierte und um die regelmäßige Teilnahme an den Proben bat. Auch in diesem Jahr möchte man den Besuchern am Ostersonntag wieder einen abwechslungsreichen und klingenden Liederabend, verbunden mit einem Theaterstück, servieren. Zuvor steht am 4. April ein Besuch in Eggingen an. Nach Häg-Ehrsberg geht es am 16. Mai, wo der dortige Männergesangverein sein 100-jähriges Bestehen feiern wird. Für den eigenen „halbrunden Geburtstag“ (165 Jahre) ist am 11. und 12. Juli ein zweitägiges Fest in Wieden angesagt. Chorleiter Norbert Asal plant auch ein Kirchenkonzert am 1. November. Zu den weiteren Terminen zählen ein Besuch im September in Obermünstertal sowie das Ausrichten des Volkswandertags im September. Auch die kirchliche und weltliche Feier zu Ehren der Heiligen Barbara Ende November wird von den Sängern umrahmt werden.