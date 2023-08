Wieden Junge Familien im Ort behalten

Vom Gasthaus Hirschen ist nicht mehr zu sehen: Der Abbruchbagger hat ganze Arbeit geleistet. /Gerald Nill

Investor hat Großes vor

Die Bürgermeisterin ruft in Erinnerung, dass es sich bei dem Hirschen-Areal um ein „Riesengebäude mit Schwimmbad, Sauna und Kegelbahn“ gehandelt habe. Ein Anwesen, an dem der Zahn der Zeit genagt hatte, eine Bausubstanz, die offenbar nicht mehr zu erhalten war und eine Immobilie, die im Jahr 2017 an den Investor ging, der damit Großes vor hat, so Franz. Die Gemeinde hat freilich ein gesteigertes Interesse, das Gelände im Ortskern in herausragender Lage und unmittelbar gegenüber von Schule, Kindergarten und Rathaus ansprechend zu entwickeln. Mit dem Investor „plant die Gemeinde, das Areal städtebaulich neu zu ordnen“, heißt es in der Vorlage, die zur Abstimmung stand.