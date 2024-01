Wieden: Nächste Hürde genommen

Die Konzeption eines Geschosswohnungsbaus mit Café vorne und Einfamilienhäusern dahinter sei gelungen, warb der Planer. Um die Sorge vor einer Verschandelung zu nehmen, projizierte Schill die Gebäudehöhe des Hirschen auf die Pläne des neuen Areals und zeigte praktisch gleiche Ausmaße.

Streit um Firsthöhe

Für die CDU lobte Felix Schwörer, dass Wieden mehrere Gebäude von ähnlicher Höhe – knapp 17 Meter – habe. Der Baukörper gefalle ihm. Stephanie Klingele, CDU, widersprach sofort: „Uns ist immer gesagt worden, dass der First 14 Meter hoch ist.“ Günter Klingele, Freie Wähler, sprang bei: „14 Meter steht auch im Protokoll.“

Planer Schwill versuchte zu erklären, dass die 14 Meter nicht überschritten werden, aber das Gebäude stehe am Hang, weshalb es 17 Meter höher als die Straße sei. Bürgermeister Michael Fischer sprang bei und erklärte: „Ja, wir haben ähnlich hohe Gebäude im Dorf, aber keines ist so lang.“ Günter Klingele stellte für die Freien Wähler klar: „Wir brauchen den Neubau.“ Angesichts weggebrochener Übernachtungszahlen könne Wieden nicht darauf verzichten. „Das ist eine Chance für Wieden!“, rief er aus.

Investor droht abzubrechen

Thomas Walleser, Freie Wähler, bekräftigte, dass die Gebäudehöhe jedem von Anfang an bekannt gewesen sei. Der Hirschen sei genauso hoch gewesen. Deshalb könne er die Diskussion nicht verstehen. Schließlich stellte Planer Schwill klar, dass die Höhe des Gebäudes inzwischen gesetzt sei: „Wenn die Höhe verändert wird, müssen wir neu in das Verfahren rein.“ Dann müssten die Pläne auch noch mal in die Offenlegung. Thomas Walleser stellte schließlich klar: „Wenn heute nicht beschlossen wird, bricht der Investor ab.“ Und Klingele stellte klar: „Falls das Vorhaben scheitern könnte, stimme ich zu.“

Bebauungsplan genehmigt

Eine kurze informelle Zwischen-Abstimmung ergab, dass sich nur Bürgermeister Fischer und Stephanie Klingele an der Firsthöhe festbeißen. In der anschließenden Abstimmung über den Bebauungsplan Hirschen-Areal waren es Fischer und Klingele, die sich der Stimme enthielten. Die Satzung ist also mehrheitlich beschlossen und tritt mit Bekanntmachung in Kraft. Folgt noch das Bauantragsverfahren des Investors. Dann darf sich der Gemeinderat nochmal über Firsthöhe, Dimension und Tiefgarage die Köpfe heiß reden.