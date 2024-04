Wieden: Vielfältiges Konzert mit Theater

Unter der musikalischen Leitung von Norbert Asal und der Moderation von Ehrenbürger Berthold Klingele und Christine Walleser boten der Männergesangverein Wieden und dessen Projektchor Chorios beim Osterkonzert in einer stilvoll geschmückten Halle dem Publikum ein vielfältiges Programm in drei Teilen. Im Anschluss folgte das Theaterstück „Hubertus und der Wundermann“. Am Klavier begleitete Sigrid Asal, Ehepartnerin des Dirigenten, an der Geige Tochter Maria Asal.