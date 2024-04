Wies: Klangvolle Freundschaft zweier Musikvereine

Auftakt mit Jungmusiker

Die beiden Jungmusiker Lara Hasler an der Querflöte und Marc Ruf am Tenorhorn eröffneten gemeinsam mit ihren Ausbildern Lena Gsellinger und Michael Senn das Programm. Mit den drei Stücken aus den Filmen Titanic, Tarzan und Fluch der Karibik zeigten die Beiden, was sie innerhalb eines Jahres gelernt hatten.

Eines der ersten Lieder

Mit „The big opening“ übernahmen dann die Musiker des MV „Freundschaft“ Wies. Mit ihrem Dirigenten Willi Löffler spielten sie „Il Postiglione d’Amore“, eines der ersten Lieder, das die Musiker mit ihrem Dirigenten einübten. „Jetzt ist es eines der letzten, dass wir gemeinsam spielen“, berichtete Miriam Dießlin, die durch das Programm führte. Denn Löffler möchte in den Ruhestand treten, daher ist der Verein auf Dirigentensuche. Die Musiker zeigten in der eleganten Ouvertüre ihr Können, was mit tosendem Applaus belohnt wurde.