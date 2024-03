Wiesentäler Filmprojekt: Mystery-Märchen im Serienformat

„Es war einmal vor langer Zeit, da kehrte die verlorene Schwester heim und sorgte für Unruhe im Königreich...“ So beginnt der Trailer der Pilotfolge des Dreiteilers „(Un)gerechtes Spiel“ der jungen Filmgruppe Skaicru. Der 30-minütige Film entführt in die fiktive Kleinstadt Walden im Schwarzwald. Was da alles passiert an rätselhaften Dingen, wer die Schuld an dem undurchsichtigen Geschehen hat – dieses Geheimnis wird bei der Filmpremiere am Samstag im Kino „Scala“ in Schopfheim gelüftet.