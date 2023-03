Wiesentäler Wasserlauf Laufend Gutes tun

Gleichmäßiges Tempo

Angeführt von Kai Horschig als Pace-Maker, wird beim neunten Wiesentäler Wasserlauf in gemütlichem Tempo von 6:30-Minuten pro Kilometer getrabt. An der Strecke gibt es sieben Haltestationen, wo sich die Läuferinnen und Läufer stärken können. Betreut werden diese Stationen in Todtnau, Schönau-Wembach, Zell, Schopfheim, Steinen, Lörrach und Kleinhüningen vom Dikomeverein.

Schon 180 Anmeldungen

Der neunte Wiesentäler Wasserlauf beginnt um 8 Uhr an der Wiese-Quelle am Feldberg; gegen 15.45 Uhr will die flotte Truppe in Kleinhüningen am Basler Rheinufer einlaufen. Knapp zwei Monate vor dem Event haben sich bereits 180 Teilnehmer angemeldet. Wie in den Vorjahren können an der Veranstaltung rund 300 Läufer teilnehmen. Dazu kommen rund 200 Kinder von Schulen an der Wegstrecke, die einige Kilometer mitlaufen.

Neue Trinkwasseranlage

Zur aktuellen Situation im Distrikt Dikome in Kamerun erläuterten Richard Renz und das Ehepaar Pflüger-König, dass Vereinsmitglieder im Januar in Kamerun waren. Im Ort Lokando muss eine schon länger bestehende Wasserversorgung saniert werden, dazu wird eine neue Trinkwasseranlage im Nachbarort Bikoki gebaut; mit dazu gehört das Fassen von zwei vorhandenen, aber bisher nicht erschlossenen Quellen.

Deutsche Trinkwasser-Qualität

„Die Menschen dort werden dann Wasser aus Rohren in deutscher Trinkwasser-Qualität haben“, so Richard Renz. Da solche Rohrleitungen in Afrika nicht erworben werden können, geht demnächst ein Container mit Rohrleitungen im Umfang von 17 000 Euro Materialwert auf die Reise nach Dikome.

Weitere Anmeldungen:

www.eveeno.com/545634247