Wiesental Der Naturpark sucht Gästeführer

Im Herbst besteht wieder die Möglichkeit, eine Weiterbildung zum Gästeführer in den Naturparkregionen Markgräflerland und Hochschwarzwald zu absolvieren. Um den Gästen der Region gut geschulte Führer zur Seite stellen zu können, die mit ihnen in der Region auf Entdeckungsreise gehen, bilden die Volkshochschulen Hochschwarzwald und Markgräflerland in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Südschwarzwald, dem Gästeführerverein Südschwarzwald und der Schwarzwald Tourismus seit über 20 Jahren Gästeführer aus.

Professionelles Wissen

Die Teilnehmer erwartet ein Lehrgang mit 240 Unterrichtsstunden, die sich in Präsenz- und Selbstlernphasen aufgliedern. Der Lehrgang bildet den ersten Baustein zur Gästeführerzertifizierung nach DIN EN. Professionelles Wissen über die Gestaltung von Gästeführungen wird in dieser Weiterbildung beispielhaft unter anderem auf dem Heimatpfad Hochschwarzwald vermittelt. Wald- und Forstwirtschaft, Siedlungsentwicklung im Hochschwarzwald, die Glasbläser- und Uhrenträgerhistorie sind die Themen, mit denen Einblick in die Entwicklung der Kulturlandschaft gewährt wird.