Wiesental Eine Lücke, die kaum zu schließen sein wird

Neben dem Schreiben entdeckte Hans Hege eine zweite Leidenschaft – die Computertechnik. Beim digitalen Fortschritt marschierte er von Anfang an ganz vorne mit. Er war der erste, der die Fotos für die Zeitung mit einer Digitalkamera machte – und die eher skeptischen Redakteure erst noch von deren Vorzügen überzeugen musste. Aus seinem Faible schlug Hans Hege auch beruflich Kapital: Nach einem zweijährigen Intermezzo als Redakteur fürs Obere Wiesental in unserem Verlag heuerte der Computer-Fachmann, der sich alles Wissen rund um die EDV selbst angeeignet hatte, als IT-Spezialist bei GAB Neumann in Maulburg an, wo er bis zur Rente arbeitete.

Sieben Tage die Woche für die Redaktion auf Achse

Als Ruheständler konnte sich Hans Hege in den vergangenen Jahren mehr denn je um seine Kinder und Enkelkinder kümmern – aber natürlich kam auch das Schreiben für die Zeitung nicht zu kurz. Im Gegenteil. Sieben Tage in der Woche war er für die Redaktion auf Achse, lehnte keine Terminanfrage ab und sprang, wenn es sein musste, ganz kurzfristig in die Bresche.

Mit Hans Hege verliert unsere Zeitung nicht nur einen ihrer treuesten, wertvollsten und liebenswertesten Mitarbeiter, sondern auch eine der tragenden Säulen der tagtäglichen Berichterstattung. Sein Tod reißt eine Lücke, die kaum zu schließen sein wird.