Wiesental/Hausen: Sorgen und Beruhigung in Hausen

Volle Auftragsbücher, hohe Investitionen, da sei die die Insolvenz in Eigenverwaltung eine harte Nachricht. „Für uns als Gemeinde sind die Belange von Auto-Kabel von fundamentaler Bedeutung“, sagt Lotter auf Anfrage. „Das Unternehmen ist der mit Abstand wichtigste Arbeitgeber der Gemeinde und auch der wichtigste Gewerbesteuerzahler.“

80 Prozent Anteil an Gewerbesteueraufkommen

Auf Rückfrage beziffert Lotter den Anteil von Auto-Kabel am Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde auf 80 Prozent. Das habe natürlich Konsequenzen für geplante Investitionen. „Was können wir uns noch leisten?“ fragt er und spielt zum Beispiel auf den in dieser Woche laut geforderten Kunstrasenplatz an.