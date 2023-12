Wieslet: Mit Lachs aus Finnland

Und die Gäste singen mit

Höhepunkt war der gelungene Auftritt der Singgemeinschaft mit 15 Aktiven. In der Feuerwehrhalle unter dem Dirigat von Arne Marterer am Piano präsentierte sich der Chor, der auf dem Weg zum neuen gemeinsamen Verein ist. Nach der Begrüßung durch Chorsprecher Helmut Grether erklangen einige Stücke, darunter „Musik ist die Sonne“ und „Der Weihnachtsstern“. Anschließend stimmten die Sänger einige bekannte Weihnachtslieder an, wobei die Gäste mitsingen konnten. Auch der Nikolaus schaute für die kleinen Gäste vorbei.