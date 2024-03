Windenergie: Drehen sich bald weitere Windräder im Oberen Wiesental?

Die Wertschöpfung

Über 90 Prozent der Fläche liege in kommunalem Eigentum, so Schüßler. Die Kommunen würden also von Gewerbesteuer und Pacht profitieren. Die Kommunalabgabe erhalten zudem alle Kommunen in einem Umkreis von 2,5 Kilometern. „Das ist ein sehr guter Windstandort, Sie sind privilegiert“, sagte Schüßler. Die letzte Entscheidung über die Realisierung treffen die drei Kommunen.

Die Bürgermeister luden zur Veranstaltung (von links): Michael Fischer aus Wieden, Martin Wietzel aus Utzenfeld und Oliver Fiedel aus Todtnau. /Verena Wehrle

Fragen der Bürger

Adolf Rombach aus Wieden warf das Wasserschutzgebiet und die Quelle in Wieden-Graben nahe einer Anlage in den Raum. Simonsen machte klar, dass die Wasserschutzbehörden die Auswirkung der Anlage „extrem sensibel“ prüfen würde. Auch zur noch nicht vorhandenen Speichermöglichkeit von überschüssigem Strom oder zu Balsaholz in den Rotorblättern gab es Kritik der Bürger. „Wir nehmen Ihre Rückmeldungen ernst“, so Schüßler.