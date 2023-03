Wintermannschafts-Kämpfe in Maulburg Großes Helferteam für junge Turner

So wurden am Vortag der Wettkämpfe Recks, Stufenbarren, Sprungböcke, Bodenmatten und Schwebebalken von Tumringen und Schopfheim nach Maulburg geholt. Denn 299 Mädchen turnten am Reck oder Stufenbarren oder benötigten den Schwebebalken oder turnten am Boden. Tags darauf zeigten 77 Jungen ihr Können am Reck oder Hochreck, beim Sprung, am Boden und an den Ringen. Die Teilnehmer wurden an beiden Tagen von den Kampfrichtern des Turngaus bewertet.