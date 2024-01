Wintersport am Feldberg: Gute Aussichten für Wintersportler

Wer lieber zu Fuß im Winter unterwegs ist, kann zehn Kilometer Winterwanderwege oder 15 Kilometer auf den Schneeschuhtrails begehen. Auf dem Seebuck ist zudem der Rodelhang präpariert.

Junge Freestyler

Junge Snowboarder und Freeskier zeigen am Wochenende ihre besten Tricks, denn am heutigen Samstag, 13. Januar, veranstaltet der Verein shredlife im Snowpark am Seebuck das „Schwarzwild Shred“, bei dem junge Snowboarder und Freeskier ihre besten Tricks gemeinsam feiern können. Die Wettbewerbe sind in die Kategorien U12, U15, Kids, Girls und Men unterteilt.

„Wir freuen uns auf ein tolles Wochenende voller Erlebnisse und sportlicher Höchstleistungen“, sagt Feldbergbahnen-Geschäftsführer Julian Probst.

Alles Wichtige zum Skigebiet Feldberg auf einen Blick

Veranstaltungen:

Samstag, 27., und Sonntag, 28. Januar: Stöckli Ski-Test, Samstag, 3. Februar: Shredlifte-Tourstop in Muggenbrunn, Sonntag, 18. Februar: Tag mit der Bergwacht im Skigebiet Feldberg, Mittwoch, 24. Februar: Feldberg-Sprint – Skitour-Revival wie anno 1896, veranstaltet vom Skiclub Todtnau am Seebuck. Dienstag, 5. März: Festival „Schulen im Schnee“, Samstag, 23. März: Feldberg Masters.

Der Liftverbund:

Nicht nur auf dem Feldberg selbst kann aktuell Ski gefahren werden. Zum Liftverbund gehören insgesamt 27 Gebiete in der Region. Mit einem Skipass können insgesamt 62 Lifte genutzt werden – darunter auch jene in Todtnauberg, Muggenbrunn oder am Belchen. Öffnungszeiten:

Die Lifte im Skigebiet Feldberg sind von 9. bis 16.30 Uhr geöffnet.

Weitere Infos:

Alle tagesaktuellen Schneehöhen, Ticketpreise und geöffneten Liftanlagen sowie die Webcams gibt es im Internet unter www.feldberg-erlebnis.de. Hier können auch die Tickets zu den tagesaktuellen Preisen gebucht werden.