Das Uffertbrütli Foto: sc

Schon beim weihnachtlichen Krippenspiel hätten sie stets gerne mitgespielt. Nach und nach kommen andere Kinder dazu, darunter auch eines, das im vergangenen Jahr als Braut dabei war und ein anderes, das im kommenden Jahr die Braut sein will. Die Mädchen haben ebenfalls einem Blumenkranz im Haar und die Buben tragen zur Feier des Tages einen Schlips.

Dann ziehen die Kinder los. Dabei singen sie „Holla, Holla, s‘ Uffertbrütli isch do. Wer‘ nit glaubt, soll use cho. Chömmet do des Brütli schaue. Schauet ihr des Brütli nit, so lebet ihr am Pfingsttag nit.“ Den Blumenbogen über dem Brautpaar tragen die Ortschaftsrätin Tamara Braun und die Ortsvorsteherin Joelle Kammerer. Immer wieder bringen Bewohner Gaben, die sie in den mitgeführten Bollerwagen legen. Der Weg führt die Hochzeitsgesellschaft durch das ganze Dorf. Am Ende gibt es für die Kinder Waffeln und etwas zu trinken.