Wirtschaft in Maulburg Busch baut Produktionsstätte in China

Künftig 400 Mitarbeiter

Busch wird voraussichtlich im Jahr 2025 mit der Produktion in der neuen Anlage beginnen. Allerdings produziert das Unternehmen bereits an einem gemieteten Standort in Caidian. Bislang sind 15 Mitarbeiter eingestellt worden. In der chinesischen Produktionsstätte sollen künftig 400 Mitarbeiter beschäftigt werden.