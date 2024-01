Wirtschaft: Kaltenbach baut 33 Arbeitsplätze ab

Der Stellenaufbau

Im vergangenen Jahr erfolgte in der Unternehmensgruppe bereits eine Abspaltung des Bereiches Universal Sawing Machines (USM) aus der Kaltenbach GmbH & Co. KG und der Kauf der Lörracher Fa. Profiltec sowie die Umfirmierung zur Kaltenbach Cutting Systems (KCS). „Die KCS ist ein selbstständiges Unternehmen innerhalb der Kaltenbach Gruppe, in der großes Potenzial und eine positive Entwicklung sichtbar ist. Daher plant das Unternehmen in diesem Bereich neue Stellen zu schaffen und das Team zu erweitern. Diese Initiative zielt darauf ab, die Position von Kaltenbach als zuverlässigen Partner in der Stahlverarbeitung zu stärken und die gestiegenen Anforderungen des Marktes zu erfüllen“, heißt es. Wie viele Stellen geschaffen werden sollen, ist der Mitteilung nicht zu entnehmen.