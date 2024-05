Wirtschaft: Meilensteine fürs Wandelareal Lauffenmühle

Die nächsten Schritte

Das Projektteam strebt in diesem Jahr weitere Meilensteine auf dem Wandelareal an: So soll das Wettbewerbsergebnis zum städtischen Entwurf entwickelt werden – als Grundlage für den zukünftigen Bebauungsplan. Zudem sollen Vorbereitungen für den Rückbau von Gebäuden getroffen werden, so die Stadt in einer Mitteilung.

Der Siegerentwurf

„’Die Mühlen von übermorgen’ überzeugte durch eine klare, ringförmige Erschließung, die das Areal optimal zugänglich macht. Der zentrale Turbinenplatz ist als vom Verkehr abgewandter Aufenthaltsbereich durch Qualität gekennzeichnet. Bereits in der Phase des Städtebaus hat der Beitrag den Holzbau mitgedacht und ein ideales und wirtschaftliches Rastermaß dafür dem Entwurf zugrunde gelegt. Der Lärmschutz hin zur Wohnbebauung ist durch die südlichen Gebäuderiegel gegeben“, erklärt die Verwaltung.