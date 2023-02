Wissenschaft Forschungszentrum für junge Leute

Internetseite erleichtert Suche nach Kursen

Severin Stief, Mitglied des Schülerforschungszentrums Region Freiburg, sagte, die Schulen könnten sich in Sachen Fachkräftemangel nicht so schnell an die Bedarfe der Wirtschaft anpassen. Sie seien da wie ein Öltanker – nur schwer steuerbar. Deswegen habe man mit dem Schülerforschungszentrum Region Freiburg ein außerschulisches, aber vom Kultusministerium anerkanntes Angebot geschaffen.Bei der Etablierung des Angebots in Maulburg orientiere man sich am Standort in Waldkirch, wo es mit Sick eine ähnliche Kooperation gibt. Weitere Standorte des Vereins sind in Freiburg, Emmendingen, Müllheim und Tititsee-Neustadt.