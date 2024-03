Wittlingen: 16 Wittlinger bewerben sich für den Gemeinderat

Im Gemeindeblatt sei in den vergangenen Wochen mehrfach zu dem finalen Treffen eingeladen worden. Es sei erfreulicherweise gelungen, viele der vor einem guten Monat anwesenden Personen zu einer Kandidatur zu motivieren. In Wittlingen wird es wie 2019 nur ein einziger Wahlvorschlag unter dem Motto „Wir für Wittlingen“ als eine Liste geben. „Die Anwerbung von Kandidaten war sehr erfolgreich, viele Bürger wollen sich für die Gemeinde engagieren“, heißt es in der Mitteilung weiter. Bei der Aufstellungsversammlung am Dienstagabend ergab sich so eine volle Liste von 16 Bewerbern für die acht vorhandenen Ratssitze in Wittlingen.

Die versammelten Personen haben die 16 Kandidaten in geheimer Wahl bestätigt, heißt es. Die Aufstellungsversammlung hat sich in geheimer Wahl mehrheitlich für eine alphabetische Reihenfolge auf der Liste entschieden, nachdem zuvor verschiedene Möglichkeiten diskutiert wurden.