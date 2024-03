Wittlingen: Frauenverein gewinnt neue Mitglieder

Rückschau

Schriftführerin Beate Kipfmüller informierte über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Gleich im Februar 2023 fand eine Kleidersammlung zu Gunsten Geflüchteter statt, insgesamt wurden drei Fitnesskurse durchgeführt, im April nahmen zwei Gruppen an einer Bauführung im neuen Kreisklinikum teil. Im Mai gab das Mitglied Sandra Sahin in einem Workshop Tipps, wie man „achtsam den Alltag meistert“, die freiwilligen Spenden dafür wurden an die Erdbebenopfer in der Türkei weitergeleitet. Im Juni unterstützte der Frauenverein die Spielstube während des Wittlinger Midsommers mit zehn Kuchen und zwei Helferinnen. Im Oktober besuchte man die Chrysanthema in Lahr mit anschließendem Abendessen im Landhotel Restaurant Mühlenhof in Friesenheim. Am Adventszauber beteiligte sich der Frauenverein mit der Kaffeestube.