Wohnbau Rheinfelden: Antizyklisches Agieren zahlt sich aus

So weist die WBG über 4,6 Millionen Euro Bilanzgewinn bei einer Bilanzsumme von 111 Millionen Euro auf. „Alle Gewinne werden idealerweise zu gleichen Teilen für die Modernisierung des Immobilienbestands und in Neubauprojekte verwendet“, versicherte Schwamm. 20 Millionen Euro an Investitionen gehen je zur Hälfte in Alt- und in Neubauten. 93 neue Wohnungen konnten voriges Jahr realisiert werden, 239 – so der Plan – sollen es bis 2026 sein, wovon 66 Prozent als sozialer Wohnungsbau öffentlich gefördert werden.