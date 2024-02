In der Sitzung des Gemeinderats ärgerte sich Werner Ganter (CDU) über Dauerparker am Bahnhof. Ihm seien Wohnwagen und Fahrzeuge mit großen Anhängern aufgefallen, die mehrere Tage dort parkten. „Da muss man doch etwas dagegen machen“, ärgerte er sich. Auch die Anwohner würde dies stören. Hauptamtsleiter Peter Lepkojis machte klar, dass es fast unmöglich sei, das Dauerparken abzustellen, wenn zulässige Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt würden. Die Stadt sei sich der Problematik bewusst und schon länger auf der Suche nach Lösungen. Darunter zählten auch Überlegungen, die Parkzeiten zu begrenzen, dies aber hätte wiederum Nachteile für die Anwohner. Marco Waßmer (SPD) erklärte, dass man in Atzenbach das gleiche Problem hatte, der Ortschaftsrat aber eine gute Richtschnur eingeleitet hatte: „Dort funktioniert es.“ Er schlug vor, einen Teil als Park & Ride-Parkplatz auszuweisen und den anderen Teil so zu belassen wie bisher.