Zell Angelfreunde gewinnen Wettbewerb

Die Angelfreunde Wiesental möchten den Urstamm der Wiese-Bachforelle in der Wiese wieder aufbauen und fördern und hierfür auch den Lebensraum für Kleinfischarten und andere Tiere in und am Gewässer verbessern. Dazu baut der Verein sich einen Bachforellenstamm aus den Bächen des Belchens zur Nachzucht auf. Mit ihrem „Bachforellen-Projekt Schwarzwaldregion Belchen“ zählen die Angelfreunde Wiesental zu den diesjährigen Gewinnern des Wettbewerbs „Unsere Heimat und Natur“ und erhielten 3000 Euro Preisgeld. Der Wettbewerb wurde von Edeka Südwest und der Stiftung Nature Life-International ausgeschrieben. Die beiden Institutionen zeichnen seit 2014 besondere Naturschutzprojekte in der Region aus.