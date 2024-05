Der linke Außenspiegel eines VW wurde am Dienstag, gegen 10.15 Uhr, von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der VW Sharan stand laut Polizeibericht in Atzenbach an der Bundesstraße auf einem Parkplatz in Höhe einer Metzgerei. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können. Diese sollen sich unter Tel. 07622/666980 melden.