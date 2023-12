Zell: Bei der Digitalisierung in der ersten Liga

Peter Palme wies darauf hin, dass die Schulen heute in einem größeren Wettbewerb stehen. An der MORZ sei man nun „absolut wettbewerbsfähig“, da es gelungen sei eine „perfekte Digitalisierung“ zu schaffen. Palme hob in diesem Zusammenhang das Engagement der beiden Lehrer Jesko Anschütz und Hartmut Schwäbl hervor, die das unterstützt und umgesetzt hätten, was die Stadt mithilfe von staatlichen Zuschüssen geschaffen habe. Es erfülle die „relativ kleine“ Stadt Zell mit Stolz, dass man beim Thema Digitalisierung in der Schule „in der ersten Liga spielen“ könne. Das freilich hat sich die Stadt auch einiges kosten lassen: Insgesamt zehn Millionen Euro verschlinge die Komplettsanierung der MORZ, in deren Rahmen die Digitalisierung umgesetzt wurde, erklärte Schulleiter Norbert Asal; welchen Anteil daran die Digitalisierungsmaßnahmen haben, könne man allerdings noch nicht beziffern.

Verschiedene Stationen

Der Schulleiter führte die Besucher anschließend durch das Schulgebäude, um an verschieden Stationen zu veranschaulichen, wie die Digitalisierung umgesetzt wird.