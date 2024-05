„Wer löst den Fall?“ Das war die spannende Frage beim Leseabend kürzlich in der Schulbibliothek der Montfort-Realschule in Zell (MORZ), der sich 15 Hobbydetektivinnen und -detektive zum Thema „Krimi – und Detektivgeschichten“ stellten, teilt die Schule mit. Los ging es mit verschiedenen Fünf-Minuten-Krimis, welche die Kinder in kleinen Ermittlerteams lösen mussten. Wer war der Skipisten-Rowdy, der rücksichtslos sein Unwesen trieb? Wer machte sich des Einbruchs bei Frau Bergmeister verdächtig? Wer konnte entlarvt werden, ausländerfeindliche Parolen an die Tafel der Klasse 5 a geschmiert zu haben? Wie kommt Nikki dem geheimnisvollen Motorradfahrer auf die Spur? Die MORZ-Ermittler leisteten ganze Arbeit und bewiesen dabei ein ums andere Mal ihr „Köpfchen“. Stärkung währenddessen gab es „stilecht“ mit einem „blutigen“ Getränk. Neben Lesen und Ermitteln durften auch Spiel und Spaß nicht fehlen, weshalb das Spiel „Mord in der Disco“ auf dem Programm stand. Seit an der MORZ die Bibliothek wieder aktiviert wurde, werden diese Leseabende zu verschiedenen Themen von den Lehrkräften Sina Männer und Martin Gutmann angeboten und von den Schülern gerne angenommen. Diese zusätzliche Möglichkeit, über spannende Themen das Lesen gezielt zu fördern, ist ein Baustein in der Basis-Kompetenzförderung an der Zeller Realschule.