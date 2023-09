Zell Die „Baustellen“ der Zeller Ortsteile

Dem SPD-Ortsverein und der Fraktion sei es immer wichtig, nahe an den Bedürfnissen der Einwohner zu sein, um diese in die Haushaltsaufstellung mit einzubringen, so SPD-Vorsitzender Klaus Berger bei der Tour in Atzenbach, Adelsberg und Gresgen. Die Genossen hatten zuvor bereits in Pfaffenberg, Mambach und Riedichen Station gemacht (wir berichteten).