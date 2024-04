Zell: Die Freibadsaison startet bald

Durch die Feiertage am 1. Mai sowie am 9. Mai werden Karten, die zwischen Dienstag, 30. April und Mittwoch, 1. Mai, bestellt werden, erst an den Folgetagen bearbeitet. Gleiches gilt für Kartenbestellungen zwischen dem 8. Mai, und dem 10. Mai. Diese werden erst ab dem 13. Mai bearbeitet.

Normalpreise ab Eröffnung

Ab der Eröffnung gelten die Normalpreise für alle Tickets, auch für Saisonkarten. Ab Saisonbeginn können auch 10erKarten erworben werden. Die neue Preisliste ist auf der städtischen Homepage zu finden. Einzeltickets können nur direkt vor Ort am Kassenautomaten erworben werden.

Fragen beantwortet Marie Zarniko unter Tel. 07625/133-320, E-Mail: marie.zarniko@stadt-zell.de.