Zell Diskussion um Freibad und Plätze

Nutzung vom Rathausplatz

Der Gemeinderat hat über die Zukunft der Plätze in Zell diskutiert. Nach einer kurzen Diskussion entschied der Gemeinderat bei einer Gegenstimme, der Verkehrsberuhigung beim Rathausplatz in der Constanze-Weber-Gasse zuzustimmen. Das Thema Plätzekonzept wurde hingegen vertagt und wird im Zusammenhang mit den Haushaltsplanberatungen erneut von der Verwaltung im Gemeinderat eingebracht – so war es der Wunsch der Räte.

Die Verwaltung will die Aufenthaltsqualität des Rathausplatzes erhöhen und ihn begrünen. Außerdem sollen die Autos vom Platz verschwinden, nur Kurzzeitparken soll erlaubt sein. Thomas Kaiser sagte, das sei ganz im Sinne der SPD. Es dürften aber keine Bäume fest gepflanzt werden, sondern allenfalls zwei, drei Bäume in Kübeln – so wie derzeit in der Schönauer Straße – aufgestellt werden. Denn der Rathausplatz eigne sich hervorragend für Veranstaltungen, Bäume dürften bei diesen daher nicht im Weg stehen.

Palme schlug vor, neben zwei transportablen Bäumen einen Baum in der Ecke neben den Treppenaufgang zu platzieren, um die nötige Beschattung für eine gastronomische Einrichtung zu schaffen. Matthias Kiefer sagte hingegen, die CDU stimme nicht dafür, - wie in der Verwaltungsvorlage vorgesehen - 30 000 Euro für die Möblierung und Bepflanzung auszugeben. Er fordert hingegen ein Gesamtkonzept für den Rathaus-, den Sparkassen- sowie den Bahnhofsvorplatz. Auch Fabian Ackermann vom Bürgerforum und Einar Decker von den Freien Wählern sprachen sich für ein Konzept für den Rathausplatz aus. Außerdem solle auch der Brunnen auf dem Rathausplatz begrünt werden, so der Vorschlag von Ackermann. Paul Hailperin (Grüne) sagte hingegen, 30 000 Euro sei eine angemessene Summe für die Begrünung des Platzes.

Hauptamtsleiter Peter Lepkojis stellte fest, Parken und Aufenthaltsqualität seien konträre Themen. Der Sparkassenplatz sei aufgrund seiner Schräge besser für das Parken geeignet als für andere Nutzungen, so Lepkojis. Dolzer ist der Meinung, dass Rathaus-, Sparkassen- und Bahnhofsvorplatz in ihrer Gesamtheit betrachtet werden müssten. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen solle festgelegt werden, welche Mittel für welche Plätze ausgegeben werden könnten.

Dieser Vorschlag setzte sich am Ende durch. .