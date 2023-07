Zell Ein junger Profi auf der Ringermatte

Ehrgeizig und bescheiden

In diesem Jahr kam Kiefer in die U20 und konnte schon gleich große Erfolge feiern. „Das Halbfinale in Spanien war ein knapper Kampf“, blickt Kiefer zurück. „Ich hätte auch Erster werden können“, ärgert sich der ehrgeizige Sportler. Und diesen Ehrgeiz hört man bei ihm auch am Telefon heraus: „Es ist einfach ärgerlich, wenn man sieht, was möglich gewesen wäre.“

Doch gleichzeitig relativiert er seine Aussage, macht klar, dass er kurz vor der EM in Spanien noch mit pfeifferschem Drüsenfieber zu kämpfen hatte und deshalb das Training erschwert gewesen sei. „Da kann ich schon zufrieden sein, dass ich stark wieder zurück gekommen bin“, sagt der 18-Jährige. Der Erfolg in der nun höheren Klasse sei immerhin ein Schritt in die richtige Richtung, gibt der Zeller Ringer – ziemlich bescheiden – zu.