Zell Genossen hören sich in den Ortsteilen um

Pfaffenberg

Auf dem Pfaffenberg erläuterte Ortsvorsteher Peter Strohmeier in einer kurzen Bestandsaufnahme, was sich im Dorf alles getan hat. So wurden im Ortsverwaltungsgebäude neue Fenster sowie ein neuer Boden eingebaut. In Planung sind neue Toiletten sowie ein behindertengerechter Eingang. Beide Maßnahmen, so Strohmeier, werde man hoffentlich bald realisieren können. Beim Straßenabschnitt vom Zimmerplatz nach Käsern wurden die Risse vergossen und der Ortsverbindungsweg Helblingsmatt wurde notdürftig geschottert. Der Ortsvorsteher unterstrich die Dringlichkeit der Sanierung der Straße und der Stützmauer Hemmerain. Insgesamt sei man zufrieden mit der Situation im Dorf und vieles werde in Eigenleistung erledigt, wird Strohmeier in der Mitteilung zitiert.

SPD-Fraktionsvorsitzender Thomas Kaiser wies darauf hin, dass die SPD bereits vor Jahren gemeinsam mit den Ortschaftsräten und Ortsvorstehern eine Prioritätenliste für Maßnahmen auf den Dörfern, insbesondere im Bereich Straßenunterhalt, erarbeitet habe. In den kommenden Jahren werde man sich dafür einsetzen, dass Ausgleichsstockanträge für Maßnahmen im Straßenunterhalt gestellt werden, so Kaiser.