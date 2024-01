Zell: Germane in großer Vorfreude

Mehr als 60 Mitglieder waren dabei, als Fürscht Klaus Ruf bei der Hauptversammlung auf ein bewegtes Jahr der Mambacher Germane zurückblickte. An vielen Bauwerken der Thingstätte (Festplatz) „Eichebrändle“ sei gearbeitet worden, teilt der Verein in seinem Bericht mit. Bei den Veranstaltungen schaute man zurück auf das Schibefüür, zahlreiche vereinsinterne Things (Feste), Besuche bei befreundeten Germanevereinen in Augsburg und an der Nordsee sowie diverse sportliche Aktivitäten. Die alle zwei Jahre stattfindende Mambacher Tischtennisdorfmeisterschaft, verzeichnete gute Teilnehmerzahlen, spannende Duelle an der Platte und zahlreiche Besucher, die diese mitverfolgen wollten. Ein weiterer Höhepunkt war das Sommerthing, bei welchem die externen Helfer der Germanefeschte 2018 und 2022 eingeladen wurden.