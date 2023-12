Zell-Gresgen: Jodelgesang und Lieder mit Tiefgang

Am dritten Advent, Sonntag, 17. Dezember, endet die Ausstellung des Weiler Fotografen Jürgen Stern mit Naturfotografien über seltene Tierarten der Region. Seine Fotos, Kalender, sowie Postkarten stehen an diesem Sonntag auch zum Verkauf. „Die Fotografie ist meine größte Leidenschaft“, sagt Stern. Mit seinen Bildern möchte er das Interesse für die Natur wecken und sich für einen respektvollen Umgang mit ihr einsetzen, sagt der Fotograf.

Am Sonntag lädt das Hofgut zu zwei stimmungsvollen Adventskonzerten ein, bevor die Kultur dann in die Winterpause bis zu Lichtmess geht. Den Auftakt machen „’s Echo vo dr Feldbergstrooss“ von 17 bis 18.30 Uhr mit ihrem Programm: „Der urbane Jodel lebt!“ Jodeln habe eine ganz eigene Wirkung: „Kamen früher die Appenzeller zu uns ins Dorf und verkauften ihre Kühe, so kam es vor, dass sie sich nicht einig wurden. Einer begann dann zu singen. Danach war der Handel in der Regel perfekt“, erzählt Thomas-Maria Reck. Er und Dina Jost aus Basel jodeln auf dem Dach, unter der Brücke, in Straßenschluchten, im Park und in der Tram.