Zell: Grüne: Mit Vielfalt und Erfahrung

Unter der Wahlleitung von Michal Straub wurden folgende sechs Kandidaten gewählt: Auf Platz 1 der Kreistagsliste tritt Patricia Fromm an, der neben dem Voranbringen regenerativer Energien besonders die regionale Landwirtschaft am Herzen liege. Die Sprachdozentin und Gästeführerin ist langjährige, erfahrene Gemeinderätin im Kleinen Wiesental. Hartmut Schwäbl, Biologe und Lehrer an der Zeller Realschule, auf Platz 2 gewählt – sei eine Vielzahl grüner Themen wichtig. Für die Themen Bildung und Verkehr bringt er sich in Landesarbeitsgemeinschaften der Grünen ein. Er bringt neben seiner Gemeinderatstätigkeit in Utzenfeld Vorstandserfahrung in der Parteiarbeit mit.