Vermutlich im Vorbeifahren wurde zwischen Freitag, 16 Uhr und Montag, 7 Uhr, ein Renault Master Sprinter von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. Das Fahrzeug stand am Straßenrand in der Straße „Im Sonnenland“ und wurde am linken vorderen Kotflügel beschädigt, berichtet die Polizei. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/666980, bittet Zeugen, die Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können, sich zu melden.