Zell im Wiesental: 2237 Helferstunden und einiges mehr wird vom DRK geleistet

Beim Landesentscheid in Endigen am Kaiserstuhl errang die Gruppe unter dem Namen „Zell isch zruck“ den dritten Platz. Das bronzene Leistungsabzeichen ging an Kimberly Baur und Frederik Brinkmann. Silber errangen Hagen Batsch, Jannik Sprich und Matthias Uihlein. Silber am Band erhielt Catharina Kaiser.