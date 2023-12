An der Bahnhofstraße ist in den frühen Morgenstunden des Sonntags ein Auto in Flammen aufgegangen und vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, geschah der Vorfall gegen 3 Uhr. Den Schaden schätzt die Behörde vorläufig auf etwa 15 000 Euro. Die Brandursache ist bisher unklar.