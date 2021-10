Zell im Wiesental Bescherung im Doppelpack

Gleichzeitig berichtete er, dass das Stiftungsaufkommen mit rund 15 000 Euro pro Jahr nach wie vor sehr hoch sei, dass aber in den vergangenen eineinhalb Jahren weniger Anträge auf Unterstützung gestellt worden sind, als man es aus Vor-Corona-Zeiten gewohnt war. „Es ist einfach wichtig, dass man in der Öffentlichkeit in Erscheinung tritt“, sagte Ückert und hob ausdrücklich in diesem Zusammenhang die traditionelle Presseberichterstattung hervor. „Wir haben zwar in der Bürgerstiftung auch unsere eigenen Vorstellungen, sind aber dennoch dankbar, wenn wir Anträge auf Unterstützung bekommen“, sagte der Vorsitzende der Bürgerstiftung und betonte, dass Vereine und Organisationen aus dem gesamten Wiesental auf die Stiftung zukommen können. „Wir achten darauf, dass wir unsere Mittel breit streuen“, so Georg Ückert.