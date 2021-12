Zell im Wiesental „Das ist eine spürbare Lücke“

Kein Zweifel: Barbara Ebi hinterlässt im Städtchen eine spürbare Lücke. Zunächst menschlich. Sie kennt die Zeller, und die Zeller kennen und schätzen sie als Ansprechpartnerin, mit der sie auch mal persönliche Dinge besprechen konnten. Dann aber auch wegen des nun fehlenden Sortiments an Waren, die manch einem aus der Verlegenheit halfen, „auf die Schnelle mal ein Geschenk für Freunde und Bekannte zu besorgen“, wie Bürgermeister Peter Palme beim offiziellen Abschied von einem „Kleinod“ in seiner Stadt betonte, das in ihm zahlreiche Erinnerungen an seine Kinder- und Jugendzeit wachrufe. „Es war toll, was Sie hier gemacht haben“, wandte sich Peter Palme an Barbara Ebi. „36 Jahre haben Sie sich richtig viel Mühe gegeben. Sie werden uns fehlen, nicht nur von der Institution her, sondern auch als Mensch.“