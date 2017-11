Zell im Wiesental Deftiges im Bürgersaal

Zell-Adelsberg (ue). Bei vielen Adelsbergern blieb am Sonntag die Küche kalt. Der Grund dafür war die beliebte Dorfmetzgete, zu der die Vereine im Dorf in den Bürgersaal eingeladen hatten. Wie schon in den Vorjahren ließen es sich die Besucher auch dieses Mal die deftig zubereiteten Mahlzeiten mit Blut- und Leberwürsten, gekochtem Kesselfleisch mit Sauerkraut und Kartoffelpüree schmecken. Musikalisch begleitet wurde das gemeinsame Essen von den Schützenbläsern. Gleichzeitig stellte bei dieser Gelegenheit der scheidende Bürgermeister Rudolf Rümmele zusammen mit Ortsvorsteher Klaus Berger den erst kürzlich eingeweihten Aufzug im Bürgerhaus vor. Vor allem für ältere und behinderte Personen ist der neue Aufzug, der ohne bauliche Veränderungen in das vorhandene Treppenhaus eingebaut wurde, eine große Hilfe.