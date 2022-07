Zell im Wiesental Den Großanlass gemeinsam gestemmt

Werbung neuer Mitglieder ist eines der Ziele gewesen

Gut angenommen wurde auch der musikalisch-unterhaltende Teil, den die Zäpfle-Brüder am Freitagabend sowie die Tanz- und Showband „64U“ am Samstag bestritten. Am Sonntag und beim abschließenden Familientag verzeichnete man trotz ziemlicher Hitze einen regen Zuspruch der erklärten Zielgruppe „Familien mit Kindern“. Für die älteren Gäste sorgten der Musikverein Gresgen und die Stadtmusik Zell für Unterhaltung, derweil an den Stationen des Spiel- und Spaß-Sport-Parcours sowie beim DFB-Fußballabzeichen oder am Sportmobil des Deutschen Skiverbands groß und klein auf ihre Kosten kamen. Ebenso beim Bungee-Springen, in der Hüpfburg oder auf der Ringermatte. Der SC hatte dazu am Vormittag den zwölften Zeller Nordic-Walking-Treff ins Geschehen integriert und für die Aktion auf Gresgens Höhen auch einen Shuttlebus eingerichtet.