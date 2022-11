Zell im Wiesental „Die Region als Kraftquelle nutzen“

Das „Leo“-Team unter der Leitung von Regina Leitner und Patrick Goerke hat für den 19. und 20. November ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Die Besucher erwartet auch ein Vortrag von „Leo“-Aufsichtsrätin Regina Hunschock über regenerative Geldkreisläufe. Kostenlose Schnupperangebote gibt es unter anderem zu Yoga, Qi Gong und Massagen. „Wir leisten einen Beitrag zur individuellen und gemeinschaftlichen Salutogenese, indem wir die Stärken der Region als Kraftquelle nutzen, um Gesundheit und Selbstverantwortung des Einzelnen zu stärken“, erklärt Patrick Goerke. Die Veranstaltungen beginnen an beiden Tagen um 10 Uhr und enden am Samstag gegen 20 Uhr und am Sonntag gegen 16 Uhr. Ab 13 Uhr wird an beiden Tagen ein ayurvedisch-vegetarisches Mittagsbuffet für 20 Euro angeboten. Um Anmeldung fürs Mittagessen wird gebeten unter Tel. 07625 / 396 oder per E-Mail an hallo@hofgutleo.de.